24 Şubat 2019, Pazar

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Galatasaray'a müjdeli haber! Trezeguet...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sezon başında da istediği Kasımpaşalı futbolcu Trezeguet ile ilgili sarı-kırmızılıları sevindirecek gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 20:38 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 21:10
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Galatasaray'a müjdeli haber! Trezeguet...

Gelecek sezon tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları şimdiden başladı.

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Galatasaray'a müjdeli haber! Trezeguet...

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, sezon başında da istediği Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet'i gelecek sezon kadrosunda görmek istiyor.

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Galatasaray'a müjdeli haber! Trezeguet...

Terim'in ısrarla istediği 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili Galatasaray'ı sevindirecek bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'a müjdeli haber! Trezeguet...

Skorer'in haberine göre, Galatasaray ile iyi ilişkileri bulunan D'Avilla, sürpriz bir hareketle Kasımpaşa'dan Trezeguet'in menajerliğini de aldı.

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Galatasaray'a müjdeli haber! Trezeguet...

Bu durum Galatasaray'ın yaz dönemindeki ilk hedefinin Mısırlı futbolcu olacağı iddialarını güçlendirdi.

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