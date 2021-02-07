07 Şubat 2021, Pazar

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Mısır ayağa kalktı! Herkes Mohamed'i konuşuyor

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek liderliğe yükselen Galatasaray'da, galibiyet golünü kaydeden Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar genç oyuncuya övgüler yağdırırken, yıldız isim hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. İşte o ayrıntı


Giriş Tarihi: 07.02.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 16:39
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Mısır ayağa kalktı! Herkes Mohamed'i konuşuyor

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da maça attığı golle yeni transfer Mostafa Mohamed damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mısır ayağa kalktı! Herkes Mohamed'i konuşuyor

Sarı-kırmızılıların devre arasında Zamalek'ten kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Mohamed için sözleşme detayları ise oldukça ilginç. Genç forvet sezon sonuna kadar Galatasaray'dan sadece 400 bin dolar alacak.

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Mısır ayağa kalktı! Herkes Mohamed'i konuşuyor

MISIR BASININDA GÜNDEM OLDU!

Öte yandan Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe derbisindeki performansı ülkesi Mısır'da da gündem oldu. Mısır basını golcü oyuncuyu manşetlere taşırken, "İlk derbisinde golünü attı", "Galatasaray'ı liderliğe taşıdı", "İstanbul'da Mostafa Mohamed'in gecesi" şeklinde ifadeler kullanıldı.

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Mısır ayağa kalktı! Herkes Mohamed'i konuşuyor

Sarı-kırmızılıların yıldız forvetinin ayrıca ülkesinde bir de lakabı var. Mostafa Mohamed'e Mısır'da 'Debbabe' deniliyor. Kelime anlamını Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'Tank' olarak açıklamıştı.

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Mısır ayağa kalktı! Herkes Mohamed'i konuşuyor

"SALAH'TAN 3 BİN KAT, MESSI'DEN 20 KAT DAHA İYİ''

Zamalek'in eski futbolcularından Khaled El-Ghandour, derbiyi OnSports'ta değerlendirirken ''Mostafa Mohamed kafa vuruşlarında Salah'tan 3 bin kat, Messi'den 20 kat, Mbappe'den ise 500 kat daha iyi.'' sözlerini kullandı.

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