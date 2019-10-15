15 Ekim 2019, Salı
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Milli futbolcu resmen açıkladı! "Galatasaray'da oynamak istiyorum"
Yeni sezonda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Feghouli ve Babel'in etkisiz performansı sonrası teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliği kanat transferine verdi. Bu doğrultuda Monaco forması giyen eski yıldızı Henry Onyekuru'nun transferi için girişimlerine başlayan Cimbom'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu, yaptığı açıklamada Galatasaray'da oynamak istediğini söylerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte o sözler ve sarı-kırmızılıların transferine dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.10.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 14:39
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