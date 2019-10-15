15 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Milli futbolcu resmen açıkladı! "Galatasaray'da oynamak istiyorum"

Yeni sezonda istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray'da ara transfer dönemi çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Feghouli ve Babel'in etkisiz performansı sonrası teknik heyetin raporu doğrultusunda önceliği kanat transferine verdi. Bu doğrultuda Monaco forması giyen eski yıldızı Henry Onyekuru'nun transferi için girişimlerine başlayan Cimbom'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu, yaptığı açıklamada Galatasaray'da oynamak istediğini söylerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. İşte o sözler ve sarı-kırmızılıların transferine dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 14:39
  • 1
  • 22
Milli futbolcu resmen açıkladı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

Yeni sezonda mücadele ettiği iki kulvarda isteği sonuçları alamayan Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

  • 2
  • 22
Milli futbolcu resmen açıkladı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

Takımın kötü gidişatını durdurmak için çareler arayan teknik direktör Fatih Terim, bir yandan da ocak ayında gelecek ve gidecek oyuncuların listesini hazırlıyor.

  • 3
  • 22
Milli futbolcu resmen açıkladı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Terim'in listesinin en tepesindeki isim ise geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan Henry Onyekuru...

  • 4
  • 22
Milli futbolcu resmen açıkladı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Monaco'ya transfer olan ancak Fransız ekibinde forma şansı bulamayan Onyekuru'yu devre arasında kiralamak için görüşmelere başladı.

  • 5
  • 22
Milli futbolcu resmen açıkladı! Galatasaray'da oynamak istiyorum

GALATASARAY'A MESAJ GÖNDERDİ

Monaco'da mutsuz olan ve Galatasaray ile iletişimini hiç kesmeyen Nijeryalı futbolcu, "Ben gelmeye hazırım. Siz yeter ki kulübümü ikna edin. Evime dönmek istiyorum" sözleriyle mesaj gönderdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör