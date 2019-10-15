15 Ekim 2019, Salı
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Galatasaray'a büyük müjde! Emre Akbaba...
Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sivasspor maçından 3 puan alarak kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'dan müjdeli haber geldi.
Giriş Tarihi: 15.10.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 16:16
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