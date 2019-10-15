15 Ekim 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a büyük müjde! Emre Akbaba...

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek olan Galatasaray maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sivasspor maçından 3 puan alarak kötü gidişatı sonlandırmak isteyen Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba'dan müjdeli haber geldi.

Giriş Tarihi: 15.10.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 16:16
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Galatasaray'a büyük müjde! Emre Akbaba...

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Galatasaray'a büyük müjde! Emre Akbaba...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Emre Akbaba...

Pas ve şut çalışmasıyla süren idmanın ana bölümünde çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

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Galatasaray'a büyük müjde! Emre Akbaba...

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray'a büyük müjde! Emre Akbaba...

EMRE AKBABA SEVİNCİ

Galatasaray'da geçen sezon ayağı kırılan Emre Akbaba, yaklaşık 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.

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