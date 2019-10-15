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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı
Hareketli bir yaz dönemi geçiren ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, ilk transferini bitiriyor. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 10:13
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