15 Ekim 2019, Salı

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Hareketli bir yaz dönemi geçiren ve başta Radamel Falcao olmak üzere birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray'da gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, ilk transferini bitiriyor. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 15.10.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 10:13
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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Süper Lig'de ilk 7 hafta geride kalırken, son şampiyon Galatasaray bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Ligde 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan toplayan ve milli araya 10. sırada giren sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak haftayı 3. sırada tamamladı.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Galatasaray bu sezon en büyük sıkıntıyı ise hücum hattında çekiyor...

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Yaz transfer döneminde forvet hattını Falcao, Andone, Ryan Babel, Emre Mor, Jimmy, Adem büyük gibi isimlerle güçlendiren Cimbom, gol yollarında istediği sonuçları alamıyor.

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Galatasaray transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 maça çıkan Aslan, sadece 6 gol kaydedebildi.

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