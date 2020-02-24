24 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme! Sicil...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaştı. Sarı-kırmızılılar dev mücadeleyi 3-1 kazanırken, Kadıköy'de 21 yıllık galip gelememe serisine de son vermiş oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar galibiyeti coşkuyla kutlarken, Fatih Terim'in kızı Merve Terim ise Ali Koç'a flaş bir göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 13:01
  • 1
  • 14
Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme! Sicil...

Süper Lig'in 23. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

  • 2
  • 14
Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme! Sicil...

Karşılaşmayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip Kadıköy'deki 20 yıllık hasretini sonlandırırken, maçın ardından büyük bir coşku yaşandı.

  • 3
  • 14
Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme! Sicil...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Merve Terim ise galibiyet sevincini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi.

  • 4
  • 14
Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme! Sicil...

Mücadelenin ardından durmaksızın paylaşım yapan Terim'den, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da olay bir gönderme geldi.

  • 5
  • 14
Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme! Sicil...

Merve Terim, babasının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge karşılaşması öncesi söylediği Koç'a nazaran söylediği "Sicilin parayla, nüfusla, reklamla doldurulamadığı yerdeyiz" sözlerini hesabından paylaştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör