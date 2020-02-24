Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme! Sicil...

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaştı. Sarı-kırmızılılar dev mücadeleyi 3-1 kazanırken, Kadıköy'de 21 yıllık galip gelememe serisine de son vermiş oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar galibiyeti coşkuyla kutlarken, Fatih Terim'in kızı Merve Terim ise Ali Koç'a flaş bir göndermede bulundu.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





