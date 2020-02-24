24 Şubat 2020, Pazartesi
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Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme! Sicil...
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaştı. Sarı-kırmızılılar dev mücadeleyi 3-1 kazanırken, Kadıköy'de 21 yıllık galip gelememe serisine de son vermiş oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılar galibiyeti coşkuyla kutlarken, Fatih Terim'in kızı Merve Terim ise Ali Koç'a flaş bir göndermede bulundu.
Giriş Tarihi: 24.02.2020 13:01
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