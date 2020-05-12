12 Mayıs 2020, Salı

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Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e telefon! "Merak etmeyin..."

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) oluşturduğu maddi zarar nedeniyle kulüpler sezon sonunda sözleşmeleri bitecek veya maliyeti az olacak isimleri yönelmişti. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray da, bu sezon Sivasspor'da yıldızlaşan Mert Hakan Yandaş'ı transfer gündemine almıştı. Yıldız isim için iki ekip de teklifini sunarken, 25 yaşındaki oyuncu teknik direktör Fatih Terim'i aradı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 08:49
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Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e telefon! Merak etmeyin...

Süper Lig'de bütün kulüpler kadrolarını güçlendirme konusunda hamlelerini yapmaya başladı ve hareketlilik arttı.

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Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e telefon! Merak etmeyin...

Galatasaray ve Fenerbahçe orta saha mevkisine transfer yapmak için kolları sıvarken aynı isim üzerinde birleşmişti.

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Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e telefon! Merak etmeyin...

Bu sezonun flaş ekibi Sivasspor'un yükselen yıldızı Mert Hakan Yandaş, iki takımın da gözdesi konumuna geldi.

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Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e telefon! Merak etmeyin...

Cimbom ve Kanarya bu transfer için teklifini yaparak beklemeye geçmişti ve transferde flaş bir gelişme yaşandı.

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Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e telefon! Merak etmeyin...

Ezeli rakipler arasında büyük bir transfer savaşı başlatan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş tercihini yaptı…

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