Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e telefon! "Merak etmeyin..."

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) oluşturduğu maddi zarar nedeniyle kulüpler sezon sonunda sözleşmeleri bitecek veya maliyeti az olacak isimleri yönelmişti. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray da, bu sezon Sivasspor'da yıldızlaşan Mert Hakan Yandaş'ı transfer gündemine almıştı. Yıldız isim için iki ekip de teklifini sunarken, 25 yaşındaki oyuncu teknik direktör Fatih Terim'i aradı. İşte detaylar...