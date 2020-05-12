12 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcılarını duyurdular! Sürpriz isim...

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen aranın ardından sahaya inerek çalışmalarına başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyururken, bir diğer yardımcı antrenör Ümit Davala'nın da görevden ayrılacağı öğrenildi. İspanyol basını ise Şaş ve Davala'nın yerlerine gelecek isimleri açıkladı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 11:14
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Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcılarını duyurdular! Sürpriz isim...

Galatasaray'da büyük değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sarı-kırmızılı ekip, Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş ile yollarını ayırmıştı.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcılarını duyurdular! Sürpriz isim...

Yaşanan bu gelişmenin ardından istifaların süreceği ve Fatih Terim'in yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala'yla da yolların ayrılacağı iddia edilmişti.

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcılarını duyurdular! Sürpriz isim...

ALBAYRAK YALANLADI AMA...

Çıkan bu iddiaların ardından açıklamalarda bulunan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ise spekülasyonları yalanlamak adına şu ifadelerini kullandı:

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcılarını duyurdular! Sürpriz isim...

"Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Bizim ve Galatasaray'ın da evlatlarıdır. Bugün medyada konu olan 'Davala ve Şaş teknik ekipte olmayacak' şeklinde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Taraftarımızın bu gibi haberlere itibar etmemesini rica ederim"

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni yardımcılarını duyurdular! Sürpriz isim...

İLK İSTİFA HASAN ŞAŞ'TAN!

Ancak Hasan Şaş, sosyal medya hesabından paylaştığı "Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray'dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım, bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..." sözleriyle istifa ettiğini duyurdu.

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