17 Ocak 2021, Pazar

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Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu Galatasaray'a transfer olacak mı?

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da gözler yıldız futbolcuya çevrildi. Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayı giyen oyuncu yeniden gündeme gelirken, oyuncunun menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Giriş Tarihi: 17.01.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 10:16
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Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu Galatasaray'a transfer olacak mı?

Sezon sonu ipi göğüslemek isteyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

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Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu Galatasaray'a transfer olacak mı?

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinin transferde hareketli günler geçirmesi, sarı kırmızılı yönetimi harekete geçirdi.

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Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu Galatasaray'a transfer olacak mı?

Fatih Terim'in talimatıyla yönetim orta sahaya takviye yapmak istiyor.

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Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu Galatasaray'a transfer olacak mı?

Sezon başında orta sahada kimin oynayacağı büyük bir soru işareti iken Fatih Terim, Taylan Antalyalı'yı oraya devşirerek önemli bir başarıya imza attı.

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Menajeri açıkladı! Yıldız oyuncu Galatasaray'a transfer olacak mı?

ALTERNATİFİ YOK

Genç oyuncu her ne kadar o mevkide başarılı bir performans sergilese de alternatifi olmaması yönetimi harekete geçirdi.

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