17 Ocak 2021, Pazar

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Mustafa Denizli'den çarpıcı Beşiktaş-Galatasaray maçı sözleri! "Öne çıkan takım..."

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Daha önce iki takımı da yöneten tecrübeli teknik adam, dev derbi öncesi çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Denizli'nin o sözleri... | Son dakika Beşiktaş Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 17.01.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 16:34
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Mustafa Denizli'den çarpıcı Beşiktaş-Galatasaray maçı sözleri! Öne çıkan takım...

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

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Mustafa Denizli'den çarpıcı Beşiktaş-Galatasaray maçı sözleri! Öne çıkan takım...

Saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmayı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

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Mustafa Denizli'den çarpıcı Beşiktaş-Galatasaray maçı sözleri! Öne çıkan takım...

Siyah-beyazlılar güçlü rakibini yenip liderliğini sürdürmek isterken, sarı-kırmızılılar da Beşiktaş deplasmanından alacağı 3 puan ile çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

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Mustafa Denizli'den çarpıcı Beşiktaş-Galatasaray maçı sözleri! Öne çıkan takım...

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, fotomac.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

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Mustafa Denizli'den çarpıcı Beşiktaş-Galatasaray maçı sözleri! Öne çıkan takım...

İŞTE DENİZLİ'NİN DERBİ DEĞERLENDİRMESİ:

Sonuç ne olursa olsun iki takım da şampiyonluk iddiasından uzaklaşmayacaktır. Beşiktaş kazanırsa ilk yarının sonu gelmeden küçük bir avantaj elde edecektir diyebilirim...

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