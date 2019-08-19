19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Canlı yayında açıkladı! İşte Falcao'nun İstanbul'a geleceği gün ve saat
Galatasaray, transferini bitirmek için uzun süredir uğraştığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya kavuşuyor. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Falcao'nun İstanbul'a ineceği ve Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı gün ve saati açıkladı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 19.08.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 01:30
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