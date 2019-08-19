19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Canlı yayında açıkladı! İşte Falcao'nun İstanbul'a geleceği gün ve saat

Galatasaray, transferini bitirmek için uzun süredir uğraştığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya kavuşuyor. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Falcao'nun İstanbul'a ineceği ve Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı gün ve saati açıkladı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 01:30
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Canlı yayında açıkladı! İşte Falcao'nun İstanbul'a geleceği gün ve saat

Galatasaray'ın haftalardır ilmek ilmek işlediği Radamel Falcao'nun geliş tarihi sonunda belli oldu.

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Canlı yayında açıkladı! İşte Falcao'nun İstanbul'a geleceği gün ve saat

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Kolombiyalı yıldız, İstanbul'a geliyor.

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Canlı yayında açıkladı! İşte Falcao'nun İstanbul'a geleceği gün ve saat

Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu için önce KAP'a açıklama yapacak.

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Canlı yayında açıkladı! İşte Falcao'nun İstanbul'a geleceği gün ve saat

Ardından Falcao, kendisi ve ailesini taşıyacak olan 12 kişilik özel jetle Perşembe günü saat 18.50'de Sefaköy Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.

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Canlı yayında açıkladı! İşte Falcao'nun İstanbul'a geleceği gün ve saat

Falcao'nun transferinde en az yönetim kadar çalışan taraftarlar, görkemli bir karşılama organize edecek.

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