Canlı yayında açıkladı! İşte Falcao'nun İstanbul'a geleceği gün ve saat

Galatasaray, transferini bitirmek için uzun süredir uğraştığı Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya kavuşuyor. A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Falcao'nun İstanbul'a ineceği ve Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacağı gün ve saati açıkladı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 01:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 01:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





