Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Senegal'le finale yükselme başarısı gösteren ve bu akşam finalde Feghouli'li Cezayir'le karşı karşıya gelen Mbaye Diagne için, Galatasaray o kulüple anlaştı. Geçtiğimiz sezon devre arasında, Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Diagne'nin transferinin gerçekleşmesi an meselesi... İşte Diagne'nin bonservis bedeli ve transfere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 00:41 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 07:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





