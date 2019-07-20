20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor. Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Senegal'le finale yükselme başarısı gösteren ve bu akşam finalde Feghouli'li Cezayir'le karşı karşıya gelen Mbaye Diagne için, Galatasaray o kulüple anlaştı. Geçtiğimiz sezon devre arasında, Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Diagne'nin transferinin gerçekleşmesi an meselesi... İşte Diagne'nin bonservis bedeli ve transfere dair detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 00:41 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 07:38
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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray'da Mbaye Diagne bilinmezliği nihayet çözülüyor.

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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli...

Yarım sezon Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne, attığı gollerden çok kaçırdığı goller ve davranışlarıyla gündemden düşmüyordu.

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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray formasıyla 17 maçta 11 gol atma başarısı gösteren Mbaye Diagne, son haftaların en tartışmalı ismi konumunda.

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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray taraftarlarının büyük bir bölümü, Mbaye Diagne'nin takımdan gönderilmesini istiyordu.

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Mbaye Diagne'nin yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli...

Galatasaray, Diagne'nin satışı konusunda anlaşmaya vardı.

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