Galatasaray'a Babel yetmedi! İşte maçtan kareler

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi ekibi (Bundesliga) RB Leipzig ile Tivoli Stadyumu'nda karşılaştı. 18.30'da başlayan mücadelenin henüz 28. dakikasında yeni transferi Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray 57 ila 59. dakikalar arasında yediği 3 golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe, performansıyla güne damga vuran isim oldu. İşte maçtan kareler...