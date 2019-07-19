19 Temmuz 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Babel yetmedi! İşte maçtan kareler

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi ekibi (Bundesliga) RB Leipzig ile Tivoli Stadyumu'nda karşılaştı. 18.30'da başlayan mücadelenin henüz 28. dakikasında yeni transferi Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray 57 ila 59. dakikalar arasında yediği 3 golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibin 24 yaşındaki kalecisi İsmail Çipe, performansıyla güne damga vuran isim oldu. İşte maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 19.07.2019 22:10 Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 22:10
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Galatasaray'a Babel yetmedi! İşte maçtan kareler

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile karşılaştı. Avusturya'da oynanan maçı Leipzig 3-2 kazandı.

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Galatasaray'a Babel yetmedi! İşte maçtan kareler

Galatasaray'ın gollerini 28 ve 89. dakikalarda Ryan Babel atarken Leipzig'ın golleri 56'da Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'den geldi.

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Galatasaray'a Babel yetmedi! İşte maçtan kareler

Galatasaray, 4 dakika içinde kalesinde 3 gol görürken yeni transferler ilk kez forma giydi.

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Galatasaray'a Babel yetmedi! İşte maçtan kareler

5 YENİ TRANSFER İLK KEZ

Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Şener Özbayraklı ve Ozornwafor, ikinci yarıda forma şansı buldu.

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Galatasaray'a Babel yetmedi! İşte maçtan kareler

Galatasaray, bir sonraki hazırlık maçını 25 Temmuz'da yine Almanya'da Augsburg ile oynayacak.

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