Galatasaray taraftarı isyan etti! Falcao bu gece gelmeyecekse bir daha gelmesin

Galatasaray'da uzun süredir Radamel Falcao bekleyişi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar transfer için yoğun mesai harcarken Kolombiyalı yıldız için Fransa'ya gitmiş ve Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun olduğu resim gündeme bomba gibi düşmüştü. Herkes transfere bitti gözü ile bakarken hala bir resmi açıklama olmaması Galatasaray taraftarını çileden çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden Galatasaray yönetimine büyük tepki gösterdi. İşte o mesajlar...

Giriş Tarihi: 13.08.2019 21:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





