31 Mayıs 2020, Pazar

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Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor! Radamel Falcao devreye girdi

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, listede bulunan bir oyuncu için dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao devreye girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in de istediği ismi, tecrübeli forvet ikna etti.

Giriş Tarihi: 31.05.2020 13:49
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Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor! Radamel Falcao devreye girdi

Corona virüsü nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına son sürat devam eden Galatasaray transferde gaza bastı.

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Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor! Radamel Falcao devreye girdi

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

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Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor! Radamel Falcao devreye girdi

Takımdan ayrılacak isimlerin de yavaş yavaş netlik kazandığı Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek Mariano'la sezon sonu vedalaşılacak.

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Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor! Radamel Falcao devreye girdi

Bu ayrılığın ardından takıma doğrudan katkı sağlayacak bir sağ bek takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar arayışlarına başlamıştı.

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Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor! Radamel Falcao devreye girdi

Buna göre Galatasaray aradığı ismi İspanyol devi Atletico Madrid'de buldu.

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