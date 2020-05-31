Galatasaray'da transfer gerçekleşiyor! Radamel Falcao devreye girdi

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, listede bulunan bir oyuncu için dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao devreye girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in de istediği ismi, tecrübeli forvet ikna etti.

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 13:49 ABONE OL