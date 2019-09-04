04 Eylül 2019, Çarşamba

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Mbaye Diagne'den Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ile yolları ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen verimi bir türlü alamadığı Diagne, Belçika ekiplerinden ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Club Brugge'a kiralık olarak gönderildi. Başta Anderlecht ile anlaşan Senegalli golcü son anda Club Brugge'u tercih etmişti. Bu transfer için hem Anderlecht cephesinden hem de Diagne'den açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 19:01 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 19:02
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Mbaye Diagne'den Galatasaray açıklaması!

Transferin son gününde önce Anderlecht ile anlaşıp daha sonra Club Brugge'nin yoluna Diagne'ye lacivert siyahlı ekipten tepki geldi.

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Mbaye Diagne'den Galatasaray açıklaması!

"G.SARAY İLE MONACO'DA ANLAŞTIK"
"Verschueren "Geçen hafta kura çekimi için Monaco'daydım. Çarşamba akşamı Galatasaraylılarla bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdim."

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Mbaye Diagne'den Galatasaray açıklaması!

"Herşey yolunda gitti, Mbaye Diagne'nin kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardık. Ayrıca oyuncu ile de anlaştık. Geriye yalnızca taraflar arasında sözleşmenin imzalanması kalmıştı" diyerek şöyle devam etti:

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Mbaye Diagne'den Galatasaray açıklaması!

"EVRAKLARI GÖNDERDİK, OTEL HAZIRDI"
"Pazar akşamı Galatasaray'a tüm evrakları gönderdik. Oyuncu için aracılık eden bazı kişiler, otel odalarının ayırtılmasını istediler."

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Mbaye Diagne'den Galatasaray açıklaması!

"Diagne pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecekti. Dolayısıyla takım menajerlerimiz havaalanına kendisini karşılamaya gittiler. Bir saat sonra haber geldi ki, oyuncu orada değildi. Bu durum bana tuhaf geldi."

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