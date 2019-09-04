Mbaye Diagne'den Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ile yolları ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenen verimi bir türlü alamadığı Diagne, Belçika ekiplerinden ayrıca Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi olan Club Brugge'a kiralık olarak gönderildi. Başta Anderlecht ile anlaşan Senegalli golcü son anda Club Brugge'u tercih etmişti. Bu transfer için hem Anderlecht cephesinden hem de Diagne'den açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2019 19:01 Güncelleme Tarihi: 04.09.2019 19:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





