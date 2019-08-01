01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Mbaye Diagne, Ada yolcusu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ortasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı ancak kendisinden beklenen performansı ortaya koyamayan ve satış listesine konulan Senegalli golcü Diagne'nin yeni durağı belli oluyor. Everton, Henry Onyekuru'dan gelecek parayı Senegalli golcü Mbaye Diagne için kullanma kararı aldı. Galatasaray teklifi hemen kabul etti.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 11:30
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Mbaye Diagne, Ada yolcusu

Galatasaray yönetimi, yeni transferlere kaynak sağlamak için satmak zorunda olduğu Mbaye Diagne'de sonunda hedefine ulaşmak üzere.

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Mbaye Diagne, Ada yolcusu

Bu transfer için Suudi Arabistan kulüpleriyle uzun süredir pazarlıklar yapan ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılara, İngiliz ekibi Everton'dan çok iyi bir teklif geldi.

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Mbaye Diagne, Ada yolcusu

Onyekuru'yu Monaco'ya satmak üzere olan Ada temsilcisi, oradan gelecek parayı Diagne için kullanacak.

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Mbaye Diagne, Ada yolcusu

Galatasaray yönetimi, 15 milyon Euro'luk bonservis önerisine hemen 'evet' derken, Senegalli golcü de İstanbul'daki evini toplattı.

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Mbaye Diagne, Ada yolcusu

Diagne transferinin bu hafta resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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