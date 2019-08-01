01 Ağustos 2019, Perşembe
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Mbaye Diagne, Ada yolcusu
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ortasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı ancak kendisinden beklenen performansı ortaya koyamayan ve satış listesine konulan Senegalli golcü Diagne'nin yeni durağı belli oluyor. Everton, Henry Onyekuru'dan gelecek parayı Senegalli golcü Mbaye Diagne için kullanma kararı aldı. Galatasaray teklifi hemen kabul etti.
Giriş Tarihi: 01.08.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 11:30
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