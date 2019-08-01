Mbaye Diagne, Ada yolcusu

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ortasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı ancak kendisinden beklenen performansı ortaya koyamayan ve satış listesine konulan Senegalli golcü Diagne'nin yeni durağı belli oluyor. Everton, Henry Onyekuru'dan gelecek parayı Senegalli golcü Mbaye Diagne için kullanma kararı aldı. Galatasaray teklifi hemen kabul etti.