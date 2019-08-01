01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Seri fırtınası

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Seri takımla birlikte çalıştı...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 12:58
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Galatasaray'da Seri fırtınası

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

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Galatasaray'da Seri fırtınası

Bursaspor'dan transfer Okan Gocuk yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti.

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Galatasaray'da Seri fırtınası

Sarı-Kırmızılı takım İtalyan kondisyoner Bartali yönetiminde kondisyon çalışmalarını kum alanda sürdürdü.

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Galatasaray'da Seri fırtınası

Yeni transfer Seri de takımla birlikte çalıştı.

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Galatasaray'da Seri fırtınası

Terim'in Avusturya kampına götürdüğü genç futbolcular da idmanda yer aldı.

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