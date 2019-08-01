Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti

Sarı-kırmızılı kulüp, 3 milyon euro talep eden Fransız ekibine bu parayı kesinlikle vermek istemediğini iletti. Menajerlerin dün Monaco ile yaptığı görüşmelere FaceTime ile katılan Falcao ayrılık için kararlı olduğunu bildirdi.