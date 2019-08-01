01 Ağustos 2019, Perşembe
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Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti
Sarı-kırmızılı kulüp, 3 milyon euro talep eden Fransız ekibine bu parayı kesinlikle vermek istemediğini iletti. Menajerlerin dün Monaco ile yaptığı görüşmelere FaceTime ile katılan Falcao ayrılık için kararlı olduğunu bildirdi.
Giriş Tarihi: 01.08.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 09:33
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