01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti

Sarı-kırmızılı kulüp, 3 milyon euro talep eden Fransız ekibine bu parayı kesinlikle vermek istemediğini iletti. Menajerlerin dün Monaco ile yaptığı görüşmelere FaceTime ile katılan Falcao ayrılık için kararlı olduğunu bildirdi.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 09:33
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Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti

Galatasaray'da Radamel Falcao pazarlığında en kritik gün geldi, çattı. Haftalardır süren yılın transfer girişiminde düğüm bugün çözülüyor.

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Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti

Dünyaca ünlü Kolombiyalı forvetin menajeri Jorge Mendes ile Türkiye'deki ortağı Ahmet Bulut, Monaco kulübü ile süreci sonlandırmak için yeniden görüşmelere başladı.

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Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti

Mariano Diaz transferinden sonra Falcao'yu gözden çıkaran Fransızların istediği 3 milyon euro bonservis bedelini Galatasaray kesinlikle vermek istemediğini karşı tarafa bir kez daha iletti.

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Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti

Mendes ve Ahmet Bulut da, Falcao'nun Galatasaray ile anlaştığını ancak bonservis talep edilmesi halinde işin bozulacağını Monaco'ya aktardı.

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Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME

Görüşmelere FaceTime yolu ile katılan Falcao'nun da, "Galatasaray'dan iyi bir teklif aldım.

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