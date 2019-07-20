20 Temmuz 2019, Cumartesi

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Galatasaray'da yenilginin faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor...

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig ile Avusturya'da hazırlık maçına çıkan ve 57 ila 59.dakikalar arasında kalesinde 3 gol gören Galatasaray'da Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği futbolcular yavaş yavaş şekilleniyor. Maçın ardından verilen karar doğrultusunda iki ismin biletini kesen Terim, yeni dönemde bu isimlerle çalışamayacağının raporunu verdi. Diğer 6 isim için de rapor iç açıcı değil... İşte son dakika Galatasaray kararı ve gelişmeler:

Giriş Tarihi: 20.07.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 16:51
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Galatasaray'da yenilginin faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor...

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Alman ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya geldi.

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Galatasaray'da yenilginin faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor...

Sarı kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Bundesliga ekibi Red Bull Leipzig ile Almanya'da oynanan maçı 3-2 kaybetti.

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Galatasaray'da yenilginin faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor...

Galatasaray'ın gollerini 28 ve 89.dakikalarda Ryan Babel atarken Leipzig'in golleri 56'da Halstenberg, 58'de Poulsen ve 59'da Augustin'den geldi.

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Galatasaray'da yenilginin faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor...

Galatasaray, 4 dakika içinde kalesinde 3 gol görürken yeni transferler ilk kez forma giydi.

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Galatasaray'da yenilginin faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor...

Ryan Babel, Jimmy Durmaz ve Adem büyük karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Şener Özbayraklı ve Ozornwafor, ikinci yarıda forma şansı buldu.

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