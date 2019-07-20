20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'da yenilginin faturası onlara kesildi! 8 isme şok rapor...
Almanya Bundesliga ekibi Leipzig ile Avusturya'da hazırlık maçına çıkan ve 57 ila 59.dakikalar arasında kalesinde 3 gol gören Galatasaray'da Fatih Terim'in bu sezon kadroda düşünmediği futbolcular yavaş yavaş şekilleniyor. Maçın ardından verilen karar doğrultusunda iki ismin biletini kesen Terim, yeni dönemde bu isimlerle çalışamayacağının raporunu verdi. Diğer 6 isim için de rapor iç açıcı değil... İşte son dakika Galatasaray kararı ve gelişmeler:
Giriş Tarihi: 20.07.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 16:51
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