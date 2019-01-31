31 Ocak 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Mbaye Diagne 'parçalı' Galatasaray formasını giydi

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı formayı giydi.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 14:13
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Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi

Galatasaray haftalardır aradığı forveti Kasımpaşa'dan aldı.

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Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi

Sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği forvet Diagne oldu.

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Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi

Ligde 20 golle en çok gol atan futbolcu konumundaki Senegalli oyuncu için Galatasaray toplam 11,8 milyon euro verdi.

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Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna dahil ettiği Diagne sağlık kontrolünden geçtikten sonra 'parçalı' formayı giydi.

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Mbaye Diagne parçalı Galatasaray formasını giydi

İşte 'parçalı' formayla Diagne...

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