07 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappe'yi de solladı

Devre arasında Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonrası kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappe gibi isimleri sollamayı başardı.

Giriş Tarihi: 07.02.2019 19:18 Güncelleme Tarihi: 07.02.2019 19:40
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Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappeyi de solladı

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, Avrupa'nın yıldız isimlerini geride bırakmayı bir kez daha başardı.

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Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappeyi de solladı

Cezasının bitmesiyle Trabzonspor'a karşı ilk kez Galatasaray forması giymesi beklenen Diagne, gole çevirme oranı açısından Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

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Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappeyi de solladı

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 20 gole imza atan Mbaye Diagne, en az 20 isabetli şut çeken oyuncular arasında 'gole çevirme oranı' en yüksek isim olmayı başardı.

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Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappeyi de solladı

MBAYE DIAGNE NEYMAR VE MBAPPE'NİN ÖNÜNDE

Çektiği şutlarında %36,4'lük kısmını gol yapan Diagne'yi 13 golü bulunan ve %36,1 isabet oranına sahip Neymar takip etti.

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Mbaye Diagne, Neymar ve Mbappeyi de solladı

En az 20 isabetli şut çeken oyuncular arasında gole çevirme oranı en yüksek isimler (5 büyük lig + STSL)

Mbaye Diagne - %36.4 (20 gol)

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