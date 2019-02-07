07 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray takım olarak Adana'ya gitti! İşte görüntüler

Galatasaray Futbol Takımı, babası vefat eden Fatih Terim'i yalnız bırakmamak için Adana'ya gitti...

Giriş Tarihi: 07.02.2019 13:09
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Galatasaray takım olarak Adanaya gitti! İşte görüntüler

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden Talat Terim'in cenazesine katılmak için iş ve spor dünyasının önemli isimleri Adana'ya hareket etti.

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Galatasaray takım olarak Adanaya gitti! İşte görüntüler

Talat Terim'in cenazesine katılmak için Adana uçağında Galatasaray Kulübü eski başkanı Dursun Özbek, eski Milli futbolcu, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Tolunay Kafkas, Nedim Yiğit, Prof.Dr. Bülent Bayraktar, sarı kırmızılı idareci Metin Karakaya ile Sedat Vanizör, eski yöneticiler Yurdaşen Karahasan, Celal Gürcan, Alper Üner, Milli Takımlar Müdürü Hüseyin Coşkun yer aldı.

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Galatasaray takım olarak Adanaya gitti! İşte görüntüler

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Başkan Vekili Ali Dürüst ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Talat Terim'in cenazesine katıldı.

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Galatasaray takım olarak Adanaya gitti! İşte görüntüler

Galatasaray Futbol Takımı da Fatih Terim'i zor gününde yalnız bırakmak istemedi.

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Galatasaray takım olarak Adanaya gitti! İşte görüntüler

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden Talat Terim'in Adana'daki cenazesine Galatasaray Futbol Takımı da katıldı.

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