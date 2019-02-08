08 Şubat 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Anderlecht Yunus Akgün'den vazgeçmedi!

Ozan Kabak'ın ardından Yunus Akgün'de Avrupa'ya transfer oluyor. Transferin son gününde Anderlecht'e transferi olumsuz sonuçlanan Yunus Akgün'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 08.02.2019 09:29
  • 1
  • 14
Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi!

Belçika ekibinin, genç futbolcuyu halen takip ettiği ve sezon sonunda bu transferi rötarlı da olsa gerçekleştirmek istediği belirtildi.

  • 2
  • 14
Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi!

Anderlecht'in mayıs ayında yeniden Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.

  • 3
  • 14
Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi!

MENAJERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray ve Anderlecht, 3.5 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay karşılığında anlaşmaya varmıştı.

  • 4
  • 14
Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi!

Ancak Yunus Akgün'ün menajeri Mike Stevic'in 1 milyon Euro'luk komisyon talebi işleri bozmuştu.

  • 5
  • 14
Anderlecht Yunus Akgünden vazgeçmedi!

Bu gelişmenin ardından Yunus Stevic ile anlaşmasını feshetmiş ve Hasan Anıl Eken ile anlaşmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör