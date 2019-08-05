05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Mbaye Diagne Galatasaray'ın elinde kaldı!
Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao transferi için yoğun mesai harcanıyor. Kolombiyalı golcünün transferi için Mbaye Diagne'nin satışını bekleyen Galatasaray'a transfer şoku geldi. İşte dev transfer harekatının detayları... Galatasaray son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 05.08.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 20:50
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