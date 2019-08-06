06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fatih Terim yıldız ismi istiyor! "Gönderin parlatayım"

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Gelecek sezona bomba gibi bir kadro ile başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katmıştı. Farklı isimler içinde temaslarını sürdüren Aslan'da Fatih Terim'in de çok istediği o ismin yanında bir bomba daha geliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 00:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 06:56
  • 1
  • 17
Fatih Terim yıldız ismi istiyor! Gönderin parlatayım

Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmiyor.

  • 2
  • 17
Fatih Terim yıldız ismi istiyor! Gönderin parlatayım

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim derinlikli bir kadro istiyor.

  • 3
  • 17
Fatih Terim yıldız ismi istiyor! Gönderin parlatayım

Son olarak Aslan'ın transfer gündeminin 1 numarası haline gelen Falcao transferinden de herhangi bir sonuç alınabilmiş değil.

  • 4
  • 17
Fatih Terim yıldız ismi istiyor! Gönderin parlatayım

Gündemdeki Falcao ve Bakayoko'nun yanında Cimbom için iki isim daha gündeme geldi.

  • 5
  • 17
Fatih Terim yıldız ismi istiyor! Gönderin parlatayım

Galatasaray, kadrosunu süper yıldızlarla donatmayı sürdürüyor. Fatih Terim'in istediği oyunculardan biri de Milli Takım'dan eski öğrencisi olan Hakan Çalhanoğlu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör