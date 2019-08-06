06 Ağustos 2019, Salı
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Fatih Terim yıldız ismi istiyor! "Gönderin parlatayım"
Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Gelecek sezona bomba gibi bir kadro ile başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katmıştı. Farklı isimler içinde temaslarını sürdüren Aslan'da Fatih Terim'in de çok istediği o ismin yanında bir bomba daha geliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.08.2019 00:31 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 06:56
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