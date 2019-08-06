Fatih Terim yıldız ismi istiyor! "Gönderin parlatayım"

Galatasaray'da transfer harekatı devam ediyor. Gelecek sezona bomba gibi bir kadro ile başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar son olarak Celta Vigo'dan Emre Mor'u kadrosuna katmıştı. Farklı isimler içinde temaslarını sürdüren Aslan'da Fatih Terim'in de çok istediği o ismin yanında bir bomba daha geliyor. İşte detaylar...