05 Ağustos 2019, Pazartesi

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Galatasaray 9. transferi duyurdu! İşte gelenler ve gidenler

Galatasaray yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da transferler Fatih Terim'in raporlarına göre gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 9 transfer gerçekleştiren Aslan birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Galatasaray'da şu ana kadar gelen ve giden isimler...

Giriş Tarihi: 05.08.2019 18:17
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Galatasaray 9. transferi duyurdu! İşte gelenler ve gidenler

Galatasaray'da transfer harekatı tam gaz sürüyor. Yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'da şu ana kadar 9 isimle anlaşma imzalanırken 9 isimde takımdan gönderildi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi gelen ve giden isimler.

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Galatasaray 9. transferi duyurdu! İşte gelenler ve gidenler

TAKIMDAN AYRILAN İSİMLER...

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Galatasaray 9. transferi duyurdu! İşte gelenler ve gidenler

Galatasaray, 19 yaşındaki sağ beki Ramazan Emirhan Civelek 1 yıllığına Kayserispor'a kiralandı.

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Galatasaray 9. transferi duyurdu! İşte gelenler ve gidenler

Galatasaray, 18 yaşındaki Recep Gül'ün sözleşmesini 2 yıl uzattı, aylık 4 bin TL maaş ve oynadığı maçlarda 20 bin TL galibiyet primi verileceği duyurulurken, oyuncu Belçika Ligi ekibi Westerlo'ya kiralandı.

Satın alma opsiyonu: 80 bin euro.
Sonraki satış karından %35 pay.

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Galatasaray 9. transferi duyurdu! İşte gelenler ve gidenler

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