05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Galatasaray 9. transferi duyurdu! İşte gelenler ve gidenler
Galatasaray yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Üst üste 3. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da transferler Fatih Terim'in raporlarına göre gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar 9 transfer gerçekleştiren Aslan birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Galatasaray'da şu ana kadar gelen ve giden isimler...
Giriş Tarihi: 05.08.2019 18:17
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