01 Ağustos 2019, Perşembe
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Max Kruse hakkında flaş iddia! Galatasaray...
Spor Toto Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezonu geride Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Max Kruse, sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarında gösterdiği performansla adeta göz doldurdu. Kısa süre içerisinde takımın neşe kaynağı olan Alman futbolcuyla ilgili flaş bir Galatasaray iddiası ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 01.08.2019 18:40 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 18:42
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