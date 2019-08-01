01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Max Kruse hakkında flaş iddia! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de hayal kırıklığı bir sezonu geride Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Max Kruse, sarı-lacivertlilerin hazırlık maçlarında gösterdiği performansla adeta göz doldurdu. Kısa süre içerisinde takımın neşe kaynağı olan Alman futbolcuyla ilgili flaş bir Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 18:40 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 18:42
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Max Kruse hakkında flaş iddia! Galatasaray...

Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse hazırlık maçlarında gösterdiği performansla taraftardan tam not aldı.

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Max Kruse hakkında flaş iddia! Galatasaray...

Audi Cup'ta Bayern Münih'e karşı takımının tek golünü atan yıldız futbolcu, zorlu Real Madrid maçında da 1 asistlik performans sergiledi.

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Max Kruse hakkında flaş iddia! Galatasaray...

Taraftarın ve teknik heyetin takımın en iyisi olarak değerlendirdiği Kruse, turnuvanın ardından ise değerlendirmelerde bulundu.

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Max Kruse hakkında flaş iddia! Galatasaray...

Takım olarak kötü savunma yaptıklarını dile getiren Alman futbolcu, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

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Max Kruse hakkında flaş iddia! Galatasaray...

Bu açıklamalarıyla gündemi meşgul eden yıldız futbolcuyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

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