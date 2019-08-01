01 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret!

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, Michael Seri'nin yanına bir orta saha takviyesi daha yapmak istiyor. Adı Ever Banega, Josef de Souza ve Radja Nainggolan ile anılan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yıldız ismin transferini veto ettiği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 01.08.2019 18:28
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Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret!

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor...

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Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret!

Golcü transferinde Falcao'ya yoğunlaşan Galatasaray'da orta saha için arayışlar da devam ediyor.

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Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret!

Fernando ve Ndiaye'nin takımdan ayrılmasının ardından iyi bir '6' numara arayışına çıkan Galatasaray, Banega transferi için Sevilla ile görüşmüş ancak olumlu bir sonuç alamamıştı.

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Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret!

Sarı-kırmızılılar daha sonra gündeme gelen Josef de Souza'dan da olumlu yanıt alamamıştı.

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Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret!

Galatasaray'da son olarak Wanyama gündeme gelmiş, yıldız futbolcunun adı sarı kırmızılı taraftarların bir hayli dikkatini çekmişti.

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