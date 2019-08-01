01 Ağustos 2019, Perşembe
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Fatih Terim'den yıldız ismin transferine ret!
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, Michael Seri'nin yanına bir orta saha takviyesi daha yapmak istiyor. Adı Ever Banega, Josef de Souza ve Radja Nainggolan ile anılan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yıldız ismin transferini veto ettiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 01.08.2019 18:28
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