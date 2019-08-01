Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Şu ana dek Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Michael Seri, Okan Kocuk, Christian Luyindama ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda gündem Radamel Falcao transferi... Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşan Cimbom, Kolombiyalı futbolcunun yanına bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 19:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





