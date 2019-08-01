01 Ağustos 2019, Perşembe

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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Şu ana dek Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Valentine Ozornwafor, Adem Büyük, Michael Seri, Okan Kocuk, Christian Luyindama ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda gündem Radamel Falcao transferi... Yıldız futbolcuyla her konuda anlaşan Cimbom, Kolombiyalı futbolcunun yanına bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 01.08.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 19:55
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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, takviye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek

Yılan hikayesine dönen Emre Mor transferinde mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılarda gündem forvet transferi...

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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek

Cimbom, sezonun sona ermesinin ardından forvet rotasyonundaki Eren Derdiyok ve Muğdat Çelik ile de yollarını ayırmıştı.

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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek

Diagne'yi yüklü bir bonservis bedeliyle satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, istenilen performansı sergileyemeyen Yunan golcü Kostas Mitroglou'yu da kadroda düşünmüyor.

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Galatasaray'a bir golcü daha! Falcao ile birlikte gelecek

Forvet rotasyonunu sil baştan oluşturmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarda ana gündem maddesi Radamel Falcao transferi...

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