02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da oyuncu arayışları sürerken Emre Kılınç ile birlikte teknik direktör Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Mert Hakan Yandaş ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, tecrübeli çalıştırıcının ısrarla kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcuya flaş bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 10:08
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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglerin askıya alınmasının ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Gelecek sezon 30 yaş üstü birçok oyuncusuyla yollarını ayırarak takımı gençleştirmeyi planlayan Aslan, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor.

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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Bu doğrultuda Alpaslan Öztürk, Nazım Sangare, Mert Çetin, Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Mert Müldür gibi isimleri gündemine aldığı iddia edilen sarı-kırmızılıların transferde öncelik verdiği iki isimse Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Cimbom'un sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmeleri sona erecek olan iki futbolcuyla ön protokol imzaladığı iddia edilmişti.

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Galatasaray'da flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

"SALGIN NEDENİYLE TÜRKİYE'DE KALABİLİRİM"

25 yaşındaki futbolcu da geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Planlarım içerisinde Avrupa'da oynamak da var. Türkiye'de oynadıktan sonra da bu olabilir, direkt de olabilir. Bu süreç geçtikten sonra bunu oturup konuşacağız. Bu konuda ülkemiz çok sağlıklı durumda. O yüzden Türkiye'de kalmayı düşünebilirim. Türkiye'de oynadıktan sonra Avrupa'ya gitmeyi düşünebilirim." ifadelerini kullanarak corona virüsü salgını sonrası Türkiye'de kalmaya sıcak baktığını dile getirmişti.

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