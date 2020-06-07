07 Haziran 2020, Pazar

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Mario Balotelli'nin sözleşmesi feshedilmişti! Sıcak saatler yaşanıyor

Kariyerini İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'da sürdüren Balotelli, antrenmana çıkmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilmişti. Adı Galatasaray'la anılan 29 yaşındaki forvet için Alman basınından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş'ın da İtalyan golcü için devrede olduğu bildirildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2020 14:24
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Mario Balotelli'nin sözleşmesi feshedilmişti! Sıcak saatler yaşanıyor

Corona virüsü tedbirleri kapsamında liglere verilen ara sonrası, Süper Lig ekipleri ekonomik anlamda da oldukça zor bir dönemden geçiyor.

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Mario Balotelli'nin sözleşmesi feshedilmişti! Sıcak saatler yaşanıyor

Seyirci ve sponsor gelirlerinin yanı sıra, yayın gelirlerinden de mahrum kalan ekipler önümüzdeki sezon için hazırlıklarını ince hesaplar yaparak sürdürüyor.

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Mario Balotelli'nin sözleşmesi feshedilmişti! Sıcak saatler yaşanıyor

Öte yandan İlk 26 haftada topladığı 50 puanla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda olan Galatasaray ve Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi sonrası başarılı bir grafik yakalayan Beşiktaş da gelecek sezon için temaslarını sıklaştırmış durumda.

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Mario Balotelli'nin sözleşmesi feshedilmişti! Sıcak saatler yaşanıyor

İki kulüp, şu sıralar transferde birçok isim ile görüşme halindeyken Alman basınında 'Balotelli'yi kim yakalar' başlıklı sunulan yazıda ilginç detaylara yer verildi.

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Mario Balotelli'nin sözleşmesi feshedilmişti! Sıcak saatler yaşanıyor

Marsilya ve Nice'te geçirdiği Fransa kariyerinin ardından sezon başında İtalya'ya Brescia formasıyla dönen yıldız oyuncu Mario Balotelli'nin kulübü ile olan sözleşmesi geçtiğimiz günlerde antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle feshedilmişti.

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