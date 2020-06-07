Mario Balotelli'nin sözleşmesi feshedilmişti! Sıcak saatler yaşanıyor

Öte yandan İlk 26 haftada topladığı 50 puanla şampiyonluğun en büyük adaylarından biri konumunda olan Galatasaray ve Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi sonrası başarılı bir grafik yakalayan Beşiktaş da gelecek sezon için temaslarını sıklaştırmış durumda.