Fatih Terim sazı eline aldı! İşte Galatasaray'ın 17'lik yeni yıldızı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kapsamında ara verilen Süper Lig'in, 12 Haziran'da tekrar başlayacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marcao'nun antrenmanda sakatlanmasıyla birlikte kötü haberi almıştı. Luyindama'nın lisansının askıda olması, Brezilyalı stoperin sakatlanması sonrasında savunma hattı çöken Cimbom'da tam anlamıyla bu bölgede kriz yaşanıyor. Fakat Aslan'ın en büyük kozu teknik direktör Fatih Terim... Daha önce kriz anlarında sazı eline alan tecrübeli teknik adam, bu kez yine sazı eline alarak sarı-kırmızılıları bu krizden çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda 66 yaşındaki çalıştırıcı flaş bir ismi gündemine aldı. İşte Cimbom'un yeni transferi... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 07.06.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 13:46 ABONE OL