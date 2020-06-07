07 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim sazı eline aldı! İşte Galatasaray'ın 17'lik yeni yıldızı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını kapsamında ara verilen Süper Lig'in, 12 Haziran'da tekrar başlayacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Marcao'nun antrenmanda sakatlanmasıyla birlikte kötü haberi almıştı. Luyindama'nın lisansının askıda olması, Brezilyalı stoperin sakatlanması sonrasında savunma hattı çöken Cimbom'da tam anlamıyla bu bölgede kriz yaşanıyor. Fakat Aslan'ın en büyük kozu teknik direktör Fatih Terim... Daha önce kriz anlarında sazı eline alan tecrübeli teknik adam, bu kez yine sazı eline alarak sarı-kırmızılıları bu krizden çıkarmayı hedefliyor. Bu kapsamda 66 yaşındaki çalıştırıcı flaş bir ismi gündemine aldı. İşte Cimbom'un yeni transferi... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 07.06.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 13:46
ABONE OL
  • 1
  • 26
Fatih Terim sazı eline aldı! İşte Galatasaray'ın 17'lik yeni yıldızı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Süper Lig kulüplerini ekonomik anlamda olumsuz etkilemiş ve kulüpler daha az hasarla bu günleri atlatmak için çeşitli yollara başvurmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Fatih Terim sazı eline aldı! İşte Galatasaray'ın 17'lik yeni yıldızı

Maddi anlamda en çok etkilenen kulüplerden Galatasaray'ın da; yayın gelirleri, stat ve maç günü gelirleri, mağaza gelirleri gibi bir çok gelir kalemi kesilmişti.

  • 3
  • 26
Fatih Terim sazı eline aldı! İşte Galatasaray'ın 17'lik yeni yıldızı

Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, kulüp logolu maske satışına başlamış ve hem corona virüsüne karşı Galatasaraylı taraftarların korunmasını sağlarken hem de kulübe ek gelir getirmeyi düşünmüştü.

  • 4
  • 26
Fatih Terim sazı eline aldı! İşte Galatasaray'ın 17'lik yeni yıldızı

Ayrıca seyircisiz oynanacak karşılaşmalar için bir gelir elde edemeyecek Cimbom, "karton taraftar" uygulamasını başlatarak tribünleri doldurmayı hedeflemişti.

  • 5
  • 26
Fatih Terim sazı eline aldı! İşte Galatasaray'ın 17'lik yeni yıldızı

Sarı-kırmızılı ekip, corona virüsünün oluşturduğu maddi zorluk kapsamında, takımdaki oyuncular ve teknik ekiple yüzde 15 kesinti konusunda anlaşmıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör