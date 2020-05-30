Galatasaray hız kesmedi! İşte o kareler...

Galatasaray, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştı. İşte o kareler...