30 Mayıs 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray hız kesmedi! İşte o kareler...

Galatasaray, 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalıştı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 30.05.2020 14:38
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Galatasaray hız kesmedi! İşte o kareler...

Galatasaray, Süper Lig'in kalan 8 maçlık son kısmı için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

İşte idmandan kareler...

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Galatasaray hız kesmedi! İşte o kareler...
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Galatasaray hız kesmedi! İşte o kareler...
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Galatasaray hız kesmedi! İşte o kareler...
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Galatasaray hız kesmedi! İşte o kareler...
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