15 Kasım 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Marcao'nun Galatasaray'da kalma sebebi ortaya çıktı! Bafetimbi Gomis...

Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen ve yaz transfer döneminde adı sık sık Roma ve Newcastle United ile anılan Marcao'nun sarı-kırmızılı takımda kalma sebebi ortaya çıktı. İşte Brezilyalı futbolcuya gelen tekliflerin reddedilmesindeki Bafetimbi Gomis detayı... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 15.11.2020 08:58 Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 08:59
ABONE OL
  • 1
  • 6
Marcao'nun Galatasaray'da kalma sebebi ortaya çıktı! Bafetimbi Gomis...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor deplasmanlarında Marcao, Galatasaray aleyhine yaptırdığı penaltılarla dikkat çekmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Marcao'nun Galatasaray'da kalma sebebi ortaya çıktı! Bafetimbi Gomis...

Formda başladığı sezonda performans düşüklüğü yaşayan Marcao için yaz transfer döneminde, İtalya Serie A takımlarından Roma 13 milyon euro önermişti. Sabah'ta yer alan habere göre bu teklifi reddeden sarı-kırmızılılar pişman değil.

  • 3
  • 6
Marcao'nun Galatasaray'da kalma sebebi ortaya çıktı! Bafetimbi Gomis...

Brezilyalı stoperine 15 milyon euro değer biçen Galatasaraylı yöneticiler, "Gomis bize ders oldu. Gomis'i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. Marcao'yu satsaydık, transfer süremiz çok azdı ve onun kalitesinde bir stoper bulamazdık" ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 6
Marcao'nun Galatasaray'da kalma sebebi ortaya çıktı! Bafetimbi Gomis...

İTALYAN KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR

İtalyan kulüpleri tarafından izlenen Marcao'ya, ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

  • 5
  • 6
Marcao'nun Galatasaray'da kalma sebebi ortaya çıktı! Bafetimbi Gomis...

Mevcut yönetim göreve devam etmesi halinde Brezilyalı stoper için yine 15 milyon euro bonservis talep edecek.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör