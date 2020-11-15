Marcao'nun Galatasaray'da kalma sebebi ortaya çıktı! Bafetimbi Gomis...

Brezilyalı stoperine 15 milyon euro değer biçen Galatasaraylı yöneticiler, "Gomis bize ders oldu. Gomis'i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. Marcao'yu satsaydık, transfer süremiz çok azdı ve onun kalitesinde bir stoper bulamazdık" ifadelerini kullandı.