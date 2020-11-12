Galatasaray ocak ayı bombasını patlatıyor! Menajeri görüşmeleri doğruladı

Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak milli araya 16 puanla 3. sırada giren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar, aralık ayında seçim kararı alınmasına rağmen transfer çalışmalarında hız kesmezken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yıldız futbolcunun transferi için harekete geçildi. Öte yandan 20 yaşındaki futbolcunun menajeri de görüşmeleri doğruladı. İşte Cimbom'un hedefindeki isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 11:23 ABONE OL