12 Kasım 2020, Perşembe

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Galatasaray ocak ayı bombasını patlatıyor! Menajeri görüşmeleri doğruladı

Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak milli araya 16 puanla 3. sırada giren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılılar, aralık ayında seçim kararı alınmasına rağmen transfer çalışmalarında hız kesmezken, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda yıldız futbolcunun transferi için harekete geçildi. Öte yandan 20 yaşındaki futbolcunun menajeri de görüşmeleri doğruladı. İşte Cimbom'un hedefindeki isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 11:23
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Galatasaray ocak ayı bombasını patlatıyor! Menajeri görüşmeleri doğruladı

Süper Lig'de aldığı BB Erzurumspor, Ankaragücü ve Sivasspor galibiyetleriyle çıkışa geçen Galatasaray'da moraller yerinde. Milli ara öncesi zirve yarışına ortak olan Cimbom, 9. haftada sahasında oynayacağı Kayserispor maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

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Galatasaray ocak ayı bombasını patlatıyor! Menajeri görüşmeleri doğruladı

Sarı-kırmızılılarda Kayseri ekibiyle oynanacak mücadelenin hazırlıkları sürerken, bir yandan da seçim heyecanı yaşanıyor.

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Galatasaray ocak ayı bombasını patlatıyor! Menajeri görüşmeleri doğruladı

Aralık ayında seçime gitmeye karar veren Cimbom'da Burak Elmas ve Metin Öztürk başkanlığa adaylıklarını açıklarken; başkan Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında aday olup olmayacağının henüz belli olmadığını söyledi.

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Galatasaray ocak ayı bombasını patlatıyor! Menajeri görüşmeleri doğruladı

Galatasaray'da mevcut yönetimin geleceği belirsizliğini korumasına rağmen ocak ayı için çalışmalara ara verilmedi.

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Galatasaray ocak ayı bombasını patlatıyor! Menajeri görüşmeleri doğruladı

Ara transfer döneminde birkaç takviyeyle kadrosunu güçlendirmesi beklenen sarı-kırmızılı takım, mutlaka bir kanat transferi yapmak istiyor.

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