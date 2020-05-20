Marcao giderse ne olacak? Galatasaray'ın transfer planı hazır

Liglere verilen arada bir yandan kadrosuna takviye yapacak isimleri masaya yatıran Galatasaray, öte yandan gidecek isimleri de konuşuyor. Transfer yapmak için kaynak oluşturmak zorunda olan Cimbom, bu kapsamda potansiyeli olan isimlerden Marcao hakkında kararını verdi. Peki, Marcao giderse sarı-kırmızılı takım ne yapacak? Aslan'ın transfer planı hazır... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 08:04 ABONE OL