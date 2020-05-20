20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Marcao giderse ne olacak? Galatasaray'ın transfer planı hazır

Liglere verilen arada bir yandan kadrosuna takviye yapacak isimleri masaya yatıran Galatasaray, öte yandan gidecek isimleri de konuşuyor. Transfer yapmak için kaynak oluşturmak zorunda olan Cimbom, bu kapsamda potansiyeli olan isimlerden Marcao hakkında kararını verdi. Peki, Marcao giderse sarı-kırmızılı takım ne yapacak? Aslan'ın transfer planı hazır... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 08:04
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Marcao giderse ne olacak? Galatasaray'ın transfer planı hazır

Süper Lig'de bu sezon üst üste 3. şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapılıyor.

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Marcao giderse ne olacak? Galatasaray'ın transfer planı hazır

UEFA ile yaptığı Finansal Fair-Play anlaşması gereği transferde dikkatli adımlar atmak zorunda olan sarı-kırmızılılar, cazip teklifler gelmesi halinde bazı yıldızlarını satmayı planlıyor.

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Marcao giderse ne olacak? Galatasaray'ın transfer planı hazır

Cimbom'da Belhanda'nın ardından satılması düşünülen ilk isim ise Marcao.

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Marcao giderse ne olacak? Galatasaray'ın transfer planı hazır

Sarı-kırmızılılar, özellikle İtalyan kulüplerinin radarında olan Marcao'yu 13 milyon Euro ve üzerinde bir rakam teklif edilmesi halinde satmayı düşünüyor.

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Marcao giderse ne olacak? Galatasaray'ın transfer planı hazır

Takvim'de yer alan habere göre, Brezilyalı'nın yerine düşünülen isim ise bir başka sol ayaklı stoper Sebastian Vegas.

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