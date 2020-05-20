20 Mayıs 2020, Çarşamba

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Süper Lig ekipleri de maçlara verilen arayı fırsat bilerek transfer çalışmalarına başladı. Takımların oyuncu arayışları sürerken, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.05.2020 02:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 06:38
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı!

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacak olmasından sonra kulüpler hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı!

Bu ekiplerden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bir yandan önümüzdeki sezon kadro yapılanması için düğmeye bastı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı!

Hemen hemen her transfer döneminde aynı oyuncuyu kadrosuna katmak için uğraş veren ezeli rakipleri yaz transfer sezonunda da benzer bir senaryo bekliyor.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı!

TRANSFER SAVAŞI BAŞLADI

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray Fenerbahçe önümüzdeki sezonun kadrosu için çalışmalarına başladı. Listesindeki isimlerle temaslarını sürdüren ezeli rakipler aynı isimleri gündemine almaya devam ediyor.

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı!

Transfer döneminde birçok isim için transfer savaşına tutuşan İstanbul ekipleri bu kez Brezilyalı yıldız için karşı karşıya geldi.

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