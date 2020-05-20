Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı!

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, Süper Lig ekipleri de maçlara verilen arayı fırsat bilerek transfer çalışmalarına başladı. Takımların oyuncu arayışları sürerken, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak ezeli rakipler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 02:28 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020 06:38 ABONE OL