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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Beşiktaşlı yıldız...

2020/2021 sezonuna hızlı bir giriş yapan ancak hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, ara transfer dönemiyle birlikte yeni sezon planlaması için de şimdiden çalışmalara başladı. Dört koldan arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 11:49
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Beşiktaşlı yıldız...

Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçını kazanarak çıkışa geçmek isteyen Galatasaray'da transfer hareketliliği erken başladı.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Beşiktaşlı yıldız...

Yaz transfer döneminde teknik direktör Fatih Terim'in istediği takviyeleri gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılı yönetim, ara transfer ve gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Beşiktaşlı yıldız...

Özellikle Seri ve Lemina'nın ayrılıklarının ardından orta sahasını sadece Etebo ile güçlendiren Cimbom, önceliği bu bölgeye verecek.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Beşiktaşlı yıldız...

Orta saha transferi için arayışlarına şimdiden başlayan Galatasaray, aradığı ismi ezeli rakibi Beşiktaş'ta buldu. İşte detaylar...

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Beşiktaşlı yıldız...

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Dorukhan Toköz'ün talipleri her geçen gün daha da artıyor.

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