Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Beşiktaşlı yıldız...

2020/2021 sezonuna hızlı bir giriş yapan ancak hem UEFA Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, ara transfer dönemiyle birlikte yeni sezon planlaması için de şimdiden çalışmalara başladı. Dört koldan arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu için girişimlerde bulunacağı öğrenildi. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 11:49 ABONE OL