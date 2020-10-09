09 Ekim 2020, Cuma

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Galatasaraylı Arda Turan'ın yeni arabasına verdiği ücret dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz devre arasında Medipol Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve yarım sezon boşta kaldıktan sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, yeni araba aldı. Deneyimli yıldızın verdiği ücret ise dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 12:37
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Galatasaraylı Arda Turan'ın yeni arabasına verdiği ücret dudak uçuklattı!

Yaz transfer sezonunda Galatasaray'da Arda Turan futbol hayatında olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Galatasaraylı Arda Turan'ın yeni arabasına verdiği ücret dudak uçuklattı!

Hürriyet'in derlediği habere göre, hem futbol serüveni hem de özel hayatıyla her daim gündemde olan Arda Turan, bugüne kadar her transferinde garajına yeni bir otomobil daha ekledi.

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Galatasaraylı Arda Turan'ın yeni arabasına verdiği ücret dudak uçuklattı!

Yeşil sahalardan kazandığını lüks otomobillere yatıran yıldız futbolcu, 12 yaşından beri top koşturduğu Galatasaray'da kaptanlığa terfi edince Aston Martin satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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Galatasaraylı Arda Turan'ın yeni arabasına verdiği ücret dudak uçuklattı!

2011 yılında Atletico Madrid'e transfer olduğunda BMW alan Turan, 4 yıl sonra Barcelona takımına geçtiğinde de Ferrari F12 Berlinetta'yı koleksiyonuna eklemişti.

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Galatasaraylı Arda Turan'ın yeni arabasına verdiği ücret dudak uçuklattı!

2018'de Barcelona'dan Başakşehir'e gelirken Mercedes E serisi otomobil alan ünlü futbolcunun garajında ayrıca bir Bentley Bentayga ve Lamborghini Gallardo da bulunuyor.

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