09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Mandzukic'ten Galatasaray'a müjdeli haber!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yerli oyuncu transferinde yapacağı hamleleri belirleyen Cimbom forvet arayışlarını sürdürürken, teknik direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan Mario Mandzukic'ten sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 09:08
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Mandzukic'ten Galatasaray'a müjdeli haber!

Süper Lig'de kalan maçların 12 Haziran'dan itibaren devam etmesi adına verilen kararın ardından antrenman planlamalarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

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Mandzukic'ten Galatasaray'a müjdeli haber!

Önümüzdeki sezon Florin Andone ile devam etmemeyi düşünen sarı-kırmızılı ekip, Radamel Falcao'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet transferinde gaza bastı.

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Mandzukic'ten Galatasaray'a müjdeli haber!

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Erdoğan Yeşilyurt ve Nazım Sangare gibi yıldız isimler için girişimlere başlayarak yerli oyuncu hamlesini tamamlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir forvet için iyi bir haber aldı.

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Mandzukic'ten Galatasaray'a müjdeli haber!

Katar kulübü Al Duhail, yüksek ücret ödemesine rağmen mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Mandzukic'i göndereceğini açıkladı.

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Mandzukic'ten Galatasaray'a müjdeli haber!

TMW'den Colla'nın ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, 33 yaşındaki süper yıldızın Cimbom'a gitmek için artık önünde herhangi bir engel kalmadı.

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