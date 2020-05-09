Mandzukic'ten Galatasaray'a müjdeli haber!

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Erdoğan Yeşilyurt ve Nazım Sangare gibi yıldız isimler için girişimlere başlayarak yerli oyuncu hamlesini tamamlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir forvet için iyi bir haber aldı.