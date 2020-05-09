09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray'a transferde 7 milyon Euro'luk piyango!

Yeni tip corona virsü (Covid-19) salgını nedeniyle tüm gelir kalemleri kesilen Galatasaray'a piyango gibi bir haber geldi. Sarı-kırmızılılar 2 oyuncudan gelecek sıcak parayla elini rahatlatacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 09:16 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 09:17
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Galatasaray'a transferde 7 milyon Euro'luk piyango!

Bir yandan Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alan bir yandan da corona virüsünün yarattığı olumsuz mali tablodan en az hasarla çıkmak isteyen Galatasaray'a piyango…

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Galatasaray'a transferde 7 milyon Euro'luk piyango!

Sarı- Kırmızılılar eski ve mevcut oyuncusundan 7 milyon Euro (54.46 milyon TL) kasasına koymak üzere…

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Galatasaray'a transferde 7 milyon Euro'luk piyango!

Takvim'in haberine göre, salgın döneminde sıkıntılı günler geçiren Cimbom için Alex Telles ve Maicon'dan gelecek para ilaç olacak. Sarı-Kırmızılılar iki yıldızdan 7 milyon Euro gelir bekliyor.

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Galatasaray'a transferde 7 milyon Euro'luk piyango!

45 MİLYON EURO'YA GİDECEK
Cimbom, 2016 yılında Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alex Telles'i 6.5 milyon Euro'ya Porto'ta satmıştı.

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Galatasaray'a transferde 7 milyon Euro'luk piyango!

Porto, Telles'i büyük ihtimalle PSG'ye 45 milyon Euro'ya satacak. Anlaşma gereği Telles'ten 4 milyon Euro gelecek…

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