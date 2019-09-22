22 Eylül 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
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Galatasray taraftarından Falcao tepkisi
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Malatya'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım rotasyonlu bir kadro ile çıktığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden yapılan değişikliklere büyük tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 22.09.2019 22:10
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