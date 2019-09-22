22 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasray taraftarından Falcao tepkisi

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Malatya'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım rotasyonlu bir kadro ile çıktığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden yapılan değişikliklere büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 22:10
  • 1
  • 43
Galatasray taraftarından Falcao tepkisi

Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi son derece kritik Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar oyuncu değişiklikleri ile ilgili tercihlere tepki gösterdi.

İşte Galatasaray taraftarının sosyal medyadaki tepkileri...

  • 2
  • 43
Galatasray taraftarından Falcao tepkisi
  • 3
  • 43
Galatasray taraftarından Falcao tepkisi
  • 4
  • 43
Galatasray taraftarından Falcao tepkisi
  • 5
  • 43
Galatasray taraftarından Falcao tepkisi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör