Galatasray taraftarından Falcao tepkisi

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Malatya'da karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım rotasyonlu bir kadro ile çıktığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden yapılan değişikliklere büyük tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 22:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





