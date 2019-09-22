22 Eylül 2019, Pazar
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Galatasaray'ın 11'i belli oldu
Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a Yeni Malatya Stadyumu'nda konuk olacak. Zorlu mücadele öncesi sarı kırmızılı ekipte sahaya çıkacak ilk 11 belli olurken Fatih Terim'in forvette yaptığı sürpriz tercih dikkat çekti. İşte saat 19.00'da başlayacak Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçında Terim'in sahaya süreceği ilk 11...
Giriş Tarihi: 22.09.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 18:29
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