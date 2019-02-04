04 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Luyindama transferi hakkında Standard Liege'den flaş açıklama

Galatasaray'ın transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna dahil ettiği Kongolu stoper için Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi'den açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 13:58
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Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama

Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama hakkında Belçika'dan flaş bir açıklama geldi.

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Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama

Venanzi, "3 milyon euro kazandık. Buna ihtiyacımız vardı. Ayrıca Galatasaray Luyindama'yı satın almak isterse 5 milyon euro ödeyecek" açıklamasını yaptı.

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Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama

Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi ilk maçında 58 kez topla buluştu, yüzde 89 pas yüzdesi ile oynadı.

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Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama

Hiç top kapamadı. Girdiği 7 hava topu mücadelesinin 4'ünü kazandı.

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Luyindama transferi hakkında Standard Liegeden flaş açıklama

2 pas arası yaptı. 7 sahipsiz top kazandı. 1 şut engelleyip, 3 de uzaklaştırma yaptı.

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