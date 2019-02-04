04 Şubat 2019, Pazartesi

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Galatasaray'da transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

Galatasaray adeta para basacak... Sarı kırmızıların transfer gelirlerine dair hesaplamalar ışığında kasaya girecek rakam belli oldu. İşte takımdan ayrılacak 3 ismin transferine dair flaş detaylar ve gelirler...

Giriş Tarihi: 04.02.2019 12:17
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Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

Galatasaray ara transferde gönderdiği ve takıma kattığı oyuncular sayesinde müthiş rakamlara ulaştı. Sırasıyla ayrılıklar ve transfer gelirleri şöyle;

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Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

Galatasaray'dan 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, hem kişisel hem de Türk futbol tarihinin rekorlarını kırarak Avrupa'ya transfer olmuştu.

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Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

11 milyon Euro'ya Alman ekibinin kadrosuna katılacak olan 18'lik futbolcu, Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen ismi de oldu.

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Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

GARRY RODRIGUES
Suudi Arabistan ekibinin, 8 milyon Euro olarak yaptığı teklife, Galatasaray 10 milyon Euro'luk taleple karşılık verirken iki kulüp de pazarlıklar neticesinde ortada buluştu ve transfer 9 milyon euro karşılığında gerçekleşti.

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Galatasarayda transferle 3 ayrılık daha! Tam 265 milyon...

Serdar Aziz ise 2.3 milyon euro karşılığında sözleşme fesih bedeli ile Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

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