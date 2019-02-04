04 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da deprem! Muslera...

Galatasaray'da gündem artık transfrer değil mevcut oyuncular... Performanslarıyla adeta alarm veren oyuncular kriz etkisi yaratmaya başladı.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 14:06
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Galatasarayda deprem! Muslera...

Galatasaray'da yeni bir krizi patlak verdi... Takım içindeki oyuncular! İşte sarı kırmızılılardaki sıkıntının ayrıntıları...

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Galatasarayda deprem! Muslera...

İkinci yarıya 2 galibiyetle başlayan Galatasaray'ın Alanya deplasmanında 2 puan bırakması camiada şok etkisi yarattı.

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Galatasarayda deprem! Muslera...

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanında herkes tarafından eleştirilen bir futbol ortaya koyarken yenilen gol de çok konuşuldu.

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Galatasarayda deprem! Muslera...

Djalma sahalarda ender görülen bir vuruşa imza atsa da Muslera'nın o kadar uzaktan çekilen bir şuta yetişememesi ve önde yakalanması tepki topladı.

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Galatasarayda deprem! Muslera...

Belki de yediği hatalı gol olmasa Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla dönecekti... Ancak bu Muslera'nın bu sezonki ilk hatası da değildi.

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