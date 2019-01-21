Luiz Adriano ve Patonun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

21 Ocak 2019, Pazartesi
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Luiz Adriano ve Pato'nun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...
Ara transfer dönemi için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da adı sarı-kırmızılı takımla anılan futbolculardan Luiz Adriano ve Alexandre Pato'nun menajeri Velos'tan transfer açıklaması geldi.
Giriş Tarihi: 21.01.2019 22:11 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 22:23
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