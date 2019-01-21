21 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Luiz Adriano ve Pato'nun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

Ara transfer dönemi için forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da adı sarı-kırmızılı takımla anılan futbolculardan Luiz Adriano ve Alexandre Pato'nun menajeri Velos'tan transfer açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 21.01.2019 22:11 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 22:23
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Luiz Adriano ve Patonun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Luiz Adriano ve Patonun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

Sarı-kırmızılıların Çin ekibi Tianjin'de forma giyen Brezilyalı golcü Alexandre Pato ile Spartak Moskova'da oynana Adriano ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

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Luiz Adriano ve Patonun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen yönetimin Pato ve Adriano konusunda girişimde bulunduğu belirtildi.

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Luiz Adriano ve Patonun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan iki Brezilyalı forvet Pato ve Adriano'nun menajeri Gilmar Velos'tan flaş açıklama geldi.

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Luiz Adriano ve Patonun menajerinden flaş açıklama! Galatasaray...

Ajansspor'un haberine göre Velos, Pato ile ilgili olarak, "Pato ile ilgili hassas bir süreçteyiz. Yorum yapmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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