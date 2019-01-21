23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Bolu'da Galatasaray'a coşkulu karşılama!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile yarın karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi. Sarı kırmızılıların kalacağı otel önüne gelen yüzlerce taraftar takımını karşılarken, yakılan meşaleler nedeniyle göz gözü görmedi.

Giriş Tarihi: 21.01.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 20:17
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Boluda Galatasaraya coşkulu karşılama!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor ile yarın oynayacağı maç için Bolu'ya geldi.

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Boluda Galatasaraya coşkulu karşılama!

Geçen hafta Bolu Atatürk Stadyumu'nun zemininin yoğun yağış nedeniyle karla kaplanması sonucu ertelenen maç için Paşaköy Mahallesi'nde bir otele gelen Galatasaray kafilesini yüzlerce taraftar karşıladı.

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Boluda Galatasaraya coşkulu karşılama!

Yakılan meşaleler nedeniyle sokakları ve Galatasaray kafilesinin otele giriş yapacağı alanı dumanlar kapladı.

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Boluda Galatasaraya coşkulu karşılama!

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı otelin önünde bekleyen taraftarlar, demir bariyerlerin arkasından futbolcuları ve Fatih Terim'i görmeye çalıştı.

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Boluda Galatasaraya coşkulu karşılama!

Taraftarlar Fatih Terim'e çiçek verip, fotoğraf çektirdi.

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