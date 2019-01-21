Boluda Galatasaraya coşkulu karşılama!

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Bolu'da Galatasaray'a coşkulu karşılama!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Boluspor ile yarın karşılaşacak olan Galatasaray, Bolu'ya geldi. Sarı kırmızılıların kalacağı otel önüne gelen yüzlerce taraftar takımını karşılarken, yakılan meşaleler nedeniyle göz gözü görmedi.
Giriş Tarihi: 21.01.2019 20:16 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 20:17
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