23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray Alan'a kavuşuyor! İşte bonservis bedeli

Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, pürüzleri gidermek için Guangzhou'nun Dubai kampına gitti. İmzaların atılması ve Brezilyalı yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 01:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 07:51
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Galatasaray Alana kavuşuyor! İşte bonservis bedeli

Gomis'in gitmesinin ardından büyük sıkıntı yasayan Galatasaray forvet transferinde uzun uğraşlar sonunda mutlu ulaştı.

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Galatasaray Alana kavuşuyor! İşte bonservis bedeli

Bir süredir Alan Carvalho üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılılar transferi bitirmek için somut adımları attı.

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Galatasaray Alana kavuşuyor! İşte bonservis bedeli

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar, detayları halletmek için Çin kulübünün Dubai'deki kampına gitti.

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Galatasaray Alana kavuşuyor! İşte bonservis bedeli

Guangzhou Evergrande ile yapılan görüşmeler sonucunda son pürüzler de çözüldü.

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Galatasaray Alana kavuşuyor! İşte bonservis bedeli

ALAN'I BİNLER KARŞILAYACAK

Galatasaray'ın 3 milyon euro'luk teklifi kabul görürken, iki kulüp el sıkıştı.

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