Galatasaray Alana kavuşuyor! İşte bonservis bedeli

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Galatasaray Alan'a kavuşuyor! İşte bonservis bedeli
Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, pürüzleri gidermek için Guangzhou'nun Dubai kampına gitti. İmzaların atılması ve Brezilyalı yıldızın bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 22.01.2019 01:58 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 07:51
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